Lucía Méndez denuncia al Gordo de Molina por acoso sexual

Han sido muchas las famosas latinas objeto de abusos y tocamientos sexuales por parte de otros famosos, que se han atrevido a denunciarlo públicamente. Y esta vez, luego de que el programa de YouTube Chisme No Like mostrara un video de años atrás en el que se ve claramente como Raúl de Molina le agarra el trasero a Lucía Méndez al aire, la actriz y cantante mexicana denunció que efectivamente sí fue víctima de un acto de acoso por parte del llamado Gordo de Molina.

La protagonista de la telenovela “Colorina” habló con los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain, y allí no solo confirmó que fue objeto de tocamientos por parte del presentador del programa de televisión El Gordo y la Flaca, sino que dio detalles de lo ocurrido.

“(Cuando pasó) Yo le dije: ‘oye gordo, ¿qué te pasa? ¿qué onda? (y el animadore respondió): ‘no, no, nada, es una broma’. Así fue como pasó. Recuerdo perfecto el momento en que me agarró las pompas. Yo soy sincera, no hice nada (en ese instante), pero cuando vinieron los cortes, le dije: ¿por qué tan mandado? ¿qué onda gordo? yo no me llevo así. ‘No, es una broma’, me dijo”, narró la intérprete de Corazón de piedra.

Ante la revelación de Lucía Méndez, Elsa Beristain señaló al Gordo de Molina y dijo: “Si tuvo los paltalonsotes de hacérselo a una diva de México y de Latinoamérica, imagínense a las mujeres que se metieron al jacuzzi con él, lo que habrá sucedido”.

Lucía Méndez prometió que pronto hará un programa sobre el movimiento #Meetoo latino, del que ya forma parte como víctima de abusos y recordando el incidente con el conductor de Univisión, insistió en que le causó mucha molestia, pero De Molina quiso salirse diciendo que era un chiste.

“Él sí se disculpó. Yo me puse muy enojada, muy molesta, y se me iba a notar. Me dijo ‘pérdoname Lucía. Fue una broma’… ya después me fui y hace mucho tiempo no veo al Gordo ni nada”, agregó la cantante. “Muy mal. Me siento mal, porque no es un bonito momento, ni para él ni para mí, y definitamente no es agradable, obviamente”.

La intérprete fue enfática y advirtió: “Definitivamente estoy explicando tal como fue. Y sí fue una falta de respeto, obviamente. Pero te digo que me pidió perdón y sí me pasó (el abuso). Ante los hechos, no puedes decir que no es cierto. Toda mi vida he sido sincera y sucedió, es desagradable. Me impresiona. No sé que está pasando en la humanidad, y cada vez estamos más sorprendidos con más cosas”.

La denuncia de Lucía Méndez surge luego de que la cantante Virggi López también denunciara que cuando asistió al programa El Gordo y la Flaca en el famoso segmento del jacuzzi, el cubano le tocó las pompas a la joven, en tres ocasiones.

La cantante, aseguró que la situación fue tan incómoda, y aunque al principio pensó que se trataba de un accidente, vio como el animador lo volvió a hacer, por lo que al terminar el show, salió huyendo del estudio y no regresó, a pesar de que volvió a ser invitada.

A pesar del escándalo generado por la denuncia de Lucía Méndez y de Virggi contra el Gordo de Molina y el rechazo que ha generado este comportamiento en redes, el cubano no se ha referido al tema y ha guardado silencio.

La última publicación que puso en su Instagram, deja ver que se encuentra de vacaciones en Washington, festejando junto a su esposa, el cumpleaños número 21 de su hija, pero no ha hecho mención a Lucía Méndez.

Algunos de sus fans incluso lo han cuestionado sobre la denuncia y le han pedido que le haga frente a lo que reportó el programa de entretenimiento. “X q callas A CHISME NO LIKE NO NOS VAMOS A CALLAR” y “Raul cuéntanos lo de jacuzzi es verdad???”, fueron algunos de los comentarios que sobre el tema le lanzaron seguidores al Gordo de Molina en sus redes.