Lucía e Isaac, de ‘La isla de las tentaciones’, ya no se cortan y se comen a besos ante la cámara

Desde que ambos abandonaran La isla de las tentaciones, su vida ha dado un giro de 180 grados. Lucía acabó yéndose del reality sola, sin Manuel, tras la infidelidad de este con Fiama. Por su parte, Isaac, que tuvo un idilio con Marina, también se fue del programa solo por la decisión de esta.

Pero, nada más acabar el programa, su relación se afianzó. Algo que solo duró unos meses, porque ahora El lobo está saliendo con Lucía.

Desde que saliera a la luz esta nueva relación, muchos son los que han opinado sobre ella, pero pocos los que han visto muestras de amor entre ambos. Hasta ahora, ya que la pareja ha decidido no esconderse más y, sin cortarse, hace gala del amor -o, en su defecto, del cariño- que se tienen.

Juntos han subido stories a sus redes en las que se los ve comiéndose a besos, literalmente, sin ningún tipo de pudor.

Ajenos a las voces que salen en contra de esta relación, la pareja no se separa ni un momento y hace vida a caballo entre Cádiz y Barcelona, lugares originarios de cada participante.

Marina ha hablado sobre su relación con la que fuera su amiga y también de lo que opina de Isaac. Su relación con la gaditana “está bastante tensa, está todo muy reciente. El tiempo lo pondrá todo en su sitio”, ha expresado a Europa Press.

“Las mentiras, la falsedad y todo eso… conmigo no va. Pero sobre todo la amistad. Yo la amistad siempre la pongo por todo lo alto y cuando me hacen algo tan doloroso y tan fuerte… me duele”, ha dicho también con relación a la traición de ambos.

Asimismo, habló sobre las disculpas de Lucía: “Me las pidió delante de cámara y también me las ha pedido por Whatsapp. Es algo que acepto y se lo agradezco, pero es algo que a mí no se me pasa de la noche a la mañana”.

La joven sevillana también ha expresado que tiene relación “cero” con ella y con Isaac, quien fuera su pareja durante unos ocho meses, “menos todavía”. Al preguntarle si querría recuperar su relación con su mejor amiga dentro del reality ha dicho que no y ha añadido: “A mí ya me ha dicho mucho cómo es como persona y yo personas así en mi vida no las quiero, pero ni de lejos. Así que me trae sin cuidado. ¿Que tendré una conversación con ella cuando se enfríe la cosa? Quizá, pero ahora mismo ni me va ni me viene“.