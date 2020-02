Lucho Pérez está lleno de amor, así pasó su San Valentín… ¿tiene hembra?

Lucho Pérez pasó el Día del Amor y la Amistad tranquilito, y trabajando. ¡Sí, señor!

Este querido presentador ha tenido un año de cambios, de mucha evolución personal y profesional, pero también de mucho apego a Dios.

Él celebró este día tan romántico con una persona especial, la pasó junto a su hijo y familiares.

¿Está soltero?

Para los que quieren saber si Lucho tiene una relación, pues no lo sabemos, lo que sí es cierto es que en este momento de su vida está tranquilo y que no le hace falta amor pues tiene de sobra, aunque siempre es bueno compartir con alguien.

“Tengo el amor de mi hijo, de toda mi fanaticada, tengo el amor de Dios, lo demás es añadidura; lo importante es que tú te amas a ti mismo, que ames a Dios y a tu familia. Lo demás es añadidura. Yo ahorita estoy tranquilo, estoy en una etapa de mi vida de madurar, de aprender, de valorarme, de crecer, y de evolucionar como ser humano”.

Eso sí, añadió: “El amor sí me hace falta, claro, un día como hoy sería bonito salir con alguien, una cena, regalarle algo a alguien, que alguien me regale algo, pero bueno que más detalles de los que me ha dado Dios, que tengo a mi hijo que tenía tiempo que no lo veía, que más detalle que estoy bien, que Dios me devolvió la vida el día del accidente”, mencionó.

Panamá Salvaje

En estos momentos trabaja en el estreno de su programa turístico y educativo: Panamá Salvaje.

