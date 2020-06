Luchito Williams responde a críticas: ‘Por mí grabo en ropa de estar en casa’

Además le preguntó a sus seguidores “¿qué opinan de esta persona en insultarme, pero si fuese a mí no me importa, pero meterse con uno de mis hijos, qué va”, explicó.

Ahí no murió todo. El famoso DJ explicó por qué “asoleó” al usuario en su cuenta personal de Instagram: “Nunca hago esto, ya que no hago caso. Pero esta se lo buscó. Yo respeto mucho a la gente, pero cuando buscan mi boca… Les tiro su Pa’Trás”, destacó Luchito.

Pero eso no fue todo, porque también le contestó que en esta pandemia él no le tiene que modelar a nadie. “Es más, por mí grabo en ropa de estar en casa. Pero esta es una conversación que la entenderías 1000 años más”, le dijo Williams.

You May Also Like