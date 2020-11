¿Luchar por la democracia? | La Prensa Panamá

Y, ¿lo de Senafront? Terminada la narco-dictadura de Noriega, lograda por una vergonzosa y terrible invasión extranjera, todos los panameños nos declaramos –por Constitución – un país desmilitarizado y neutral. Gracias a la ilegal insistencia del Tío Sam, la falta de columna vertebral de nuestros políticos, y con la “excusa” de una supuesta guerra contra las drogas, nos formaron un Senafront militarizado para las fronteras (éstos muchachos no son policías y no conocen nada del protocolo de una policía civil). Después, poco a poco, la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad cayeron en manos de militares… Todo ésto en violación de nuestra Constitución desmilitarizada.

La descripción más sencilla la leí de boca de un campesino peruano cuando dijo “¡para mí la libertad es el derecho a que no me peguen!… ¡Es no vivir con miedo!”

Como nunca han vivido sin libertad y nunca les tocó luchar por la democracia, no realizan que comentarios como ésos equivalen inconscientemente a andar pidiendo cadenas, no solo para ellos mismos, sino para sus hijos y su descendencia.

