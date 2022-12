Luces y sombras | Opinión de Cristina García Ramos

No tenemos motivos para quejarnos, bien al contrario. Este invierno, que se presentaba con amenazas de restricciones energéticas ante el incierto panorama internacional, finalmente parece que se ha encauzado , al menos por el momento y para los países de nuestro entorno. No así lamentablemente para Ucrania que a los sufrimientos de la guerra une estos días los rigores del invierno agravados por los destrozos causados por los bombardeos que tienen al país carente de luz y gas.

