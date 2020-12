Luces y sombras de un año que nunca pasó

Renacentista 2020 es la más reciente exposición del artista Alberto Lugo. 18 obras que según palabras del artista buscan “transmitir que todo lo nuevo nace de la fusión de dos conceptos, que se disponen para poder crear algo nuevo”. En este caso, “la estética renacentista fundiéndose con mi realidad y las líneas dieron para crear esta exposición, que es la muestra más pura de esta etapa de mi vida”.

Disponible en Casa Catedral, Casco Antiguo, desde el pasado 12 de diciembre, la característica principal de este trabajo “son las líneas y manchas que se mimetizan con las obras clásicas renacentistas más icónicas y sus creadores”.

¿Por qué el nombre de la exposición?

El nombre es Renacentista 2020 porque este es el año que nunca pasó, sin embargo, viví ciertas etapas de renacimiento artístico. El 2020 me ha quitado mucho y me ha dado increíbles ideas artísticas.

¿Qué otras partes de tí podrán ver en tus obras?

En esta exposición ofreceré una parte de mi trabajo y de mi carácter como artista, verán mi pasión por la estructura humana, verán la luz que nace de la oscuridad.

¿Cómo esa ambigüedad humana te inspira?

Mi obra siempre será mi retrato, es lo que me identifica. En mis años como pintor le he dado la vuelta de muchas formas con varias técnicas a la figura humana, me parece maravilloso y me atrae mucho la estética de la pose.

Durante la cuarentena ¿qué descubriste de tí mismo como persona, como artista, que ahora plasmas en tu trabajo?

Descubrí que no podemos tener el control de todo, que solo somos una partícula que se mueve con el viento. Aprendí a trabajar con lo que se tiene. Como artista no tengo una especialidad, en técnica que me gusta experimentar demasiados tipos de expresión plástica, la mezcla en la composición.

¿De qué forma crees que el público se podrá ver reflejado en tu obra?

En esta vida todos estamos unidos por algo, vamos formando cadenas en todas las direcciones; yo me identifico con un grupo de personas y así mismo, otro par de personas se reflejan en mí. La pasión, la simplicidad con la que he tenido que aprender a ver la vida en estos momentos y la honestidad, se reflejan en esta serie y el público la podrá sentir.