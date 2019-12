Luces y sombras de TikTok, la adictiva red social que arrasa entre los jóvenes

Al hacer furor entre jóvenes e incluso niños , el perfil de edad de TikTok supone un tema sensible si se atiende a su inmadurez y vulnerabilidad así como al tipo de contenidos que ven, copian y comparten . Tampoco hay que pasar por alto la carga sexual que late en no pocos vídeos , con todo lo que ello implica.

