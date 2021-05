Luces y sombras de la diplomacia de vacunas

Según el informe, no se hizo y el mes de febrero de 2020 se perdió, pudiéndose evitar el contagio global. Esa fue la verdadera causa de la pandemia: la cobardía política y la comodidad burocrática. Contra esos dos males, no hay vacuna que sirva.

En enero del 2020, el entonces presidente Trump le confesó al periodista Bob Woodward (el del caso Watergate), que lo entrevistaba para un libro, que la Covid-19 era una enfermedad peligrosa, pero que no quería asustar al pueblo estadounidense. Los analistas consideraron que Trump no quería provocar pánico para evitar cualquier efecto sobre su campaña de reelección presidencial.

