Luces, pirotecnia… y lágrimas para culminar el ‘brexit’ esta medianoche

Pero no todo serán celebraciones en el Reino Unido. En Irlanda del Norte y Escocia, territorios donde ganaron los partidarios de permanecer en la UE, no se espera ninguna fiesta. Es más, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon , ya ha dicho que no retirará la bandera comunitaria del parlamento de Edimburgo.

