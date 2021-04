Lucas Vázquez se perderá lo que resta de temporada

El club ha emitido un parte médico informando de que al jugador “se le ha diagnosticado un esguince de ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda “, sin aventurarse a dar plazos para su vuelta. No obstante, este tipo de lesiones requiere varias semanas de recuperación por lo que, salvo sorpresa, Lucas no volverá a jugar esta temporada.

You May Also Like