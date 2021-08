Lucas Mondelo es cesado como entrenador de la selección femenina de baloncesto

“La Federación Española de Baloncesto ha decidido acogerse a una de las cláusulas de su contrato , y ante la no consecución de los objetivos deportivos que figuran en ella, la no continuidad de Lucas Mondelo como Seleccionador Absoluto Femenino”, indicó la FEB en un comunicado.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado el cese del seleccionador femenino, Lucas Mondelo, “ante la no consecución de los objetivos deportivos ” de su contrato, después de que la selección no consiguiera el pase al Mundial 2022 tras quedar séptima en el Eurobasket.

