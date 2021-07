Lotería Nacional de Beneficencia explica aparente falta de transparencia

“Nadie dentro de la administración ni ninguno de los miembros de la junta directiva se ha mostrado en contra de publicar el contenido del acta. Sería una falacia alegar eso. No obstante, la junta directiva de la Lotería no se ha reunido todavía para discutir y aprobar el acta de dicha reunión, de alrededor de seis horas, la cual contiene bastantes preguntas relacionadas con el tema. Sin esa discusión y aprobación del acta, el documento no puede publicarse. Estos son los protocolos a seguir con base en el reglamento interno de la directiva”, dijo.

“Afortunadamente, ya la Contraloría General de la República ha certificado que no hubo fraude alguno relacionado con el tema y esperamos que las otras entidades que han investigado certifiquen lo mismo, porque, en efecto, no hubo fraude alguno”, agregó.

“Queremos aclarar a la ciudadanía que la consulta realizada a la Procuraduría de la Administración por parte de la Oficina de Asesoría Legal de la entidad fue para cerciorarnos de que, en efecto, no había problema alguno en publicar el contenido del documento y que este no goza de algún carácter confidencial”, alegó Ábrego.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) intenta justificarse. Afirma que la consulta que hizo a la Procuraduría de la Administración sobre las actas de su junta directiva pretendió despejar dudas respecto a si éstas tienen o no carácter confidencial y si su divulgación implica, o no, la comisión de un delito.

You May Also Like