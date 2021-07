Lotería insiste en la falta de transparencia

Según el informe, otras de las agencias que se evaluaron no cuentan con auditores internos para verificar las cantidades de billetes vendidos y devueltos. Además, en algunos casos no se tiene personal encargado para vigilar el área de la caja.

Se mencionó, por ejemplo, que las cámaras de seguridad en ciertas agencias de billeteros no están funcionando. Se demostró que hay horas del día en el cual el video no se registra. Según el informe, las inconsistencias de este tipo se registran “debido a problemas eléctricos y reinicios constantes”.

Al respecto, el procurador Rigoberto González le respondió a Del Río en una misiva con fecha del 18 de junio. Señala que las actas no son instrumentos clasificados como confidenciales o de acceso restringido, pero sí pudieran adoptar tal carácter si lo declara una autoridad competente ateniéndose a la Ley de Trasparencia. Agregó que cuando se trata de información sensible que involucre a terceros, puede entregarse la información de las actas exceptuando esta parte de los datos.

