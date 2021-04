“Los vulnerables son la prioridad”

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que la COP-26 de Glasgow no tenga el impulso necesario debido a las restricciones por el coronavirus, Thunberg ha reconocido que hay “un riesgo” de que no tenga “el impulso idóneo” , pero ha destacado que “lo más importante es la salud” y que “todo el mundo esté a salvo”.

“Espero que en la cumbre de Biden podamos comenzar abordando la crisis del clima , porque, siendo claros, podemos tener todas las cumbres del mundo y todas las conferencias y realizar discursos muy bonitos, pero mientras la situación siga así y no abordemos esto como una crisis no habrá cambios significativos”, ha advertido Thunberg.

