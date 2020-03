Los virus no son malos, la gente sí

Muchos le achacan toda la culpa a un virus que ocasiona pandemia, pero no vemos las acciones egoístas y poco solidarias que las mismas generan. Aparecen los mercaderes inescrupulosos que pretenden hacer ganancias con las desgracias colectivas aumentando los precios de los productos que tienden a escasearse. Hasta el último momento no dejamos de ser empáticos con nuestros propios semejantes. Les ha dolido a muchos organizadores de ferias y eventos artísticos más las pérdidas económicas que las necesidades de contra restar la propagación de una enfermedad que tiende a cobrar más víctimas a medida que pasan los días.

You May Also Like