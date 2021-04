Los virólogos desmienten que las vacunas agraven una posible infección posterior por Covid-19

En este sentido, la vacuna de ARN mensajero, como la de Pfizer y BioNTech y la de Moderna, sí inducen anticuerpos neutralizantes “y, probablemente, también no neutralizantes, pero no inducen anticuerpos facilitadores “, explica Alcamí, que asegura que en todos los ensayos clínicos se ha medido la producción de anticuerpos neutralizantes.

En el caso de la Covid-19, según indica el experto, “ no se ha documentado ni visto ningún caso . Tampoco la gravedad de la enfermedad se ha podido asociar con este fenómeno”. Del mismo modo, la catedrática África González explica que no se ha detectado el fenómeno ADE con la Covid-19 ni tampoco en las personas ya vacunadas.

“Al hacerlo”, explica, “ese tipo de células ‘fagocita’ (se come) el complejo virus-anticuerpo y lo degrada. Es otra manera de destruir el virus. El problema surge cuando los virus se adaptan a resistir en el interior del macrófago y al sobrevivir lo infectan o a través de él pueden infectar otras células o provocar una inflamación no beneficiosa”.

Para entender qué es el ADE, Alcamí sugiere imaginar los anticuerpos que busca generar la vacuna como si fueran una pinza. “Un anticuerpo tiene dos partes funcionales, es como una pinza. En su región variable (la parte de la pinza que atrapa) se une a un antígeno de manera específica (se une a uno en concreto, no a todos), por ejemplo a un trocito o ‘dominio’ del Spike del SARS-CoV-2 e idealmente lo neutraliza. Pero el otro extremo o zona constante, en determinado tipo de anticuerpos (no todos), se pueden unir a unos receptores que tienen sobre todo células macrofágicas del organismo “.

