Los Vikings firman la remontada más grande de siempre en la NFL

Los Minnesota Vikings lograron este sábado la remontada más grande de la historia de la NFL, al reponerse de un 0-33 al descanso y triunfar por 39-36, en la prórroga del partido de temporada regular contra los Indianapolis Colts.

Un gol de campo de Greg Joseph en la prórroga le dio a los Vikings una épica victoria, después de que su equipo se fuera al descanso perdiendo 0-33 y remontara un 36-18 en el cuarto período.

Con este triunfo, los Vikings mejoraron la remontada de los Buffalo Bills contra los Houston Oliers en 1993, cuando ganaron 41-38 tras ir perdiendo por 32 puntos.

This team never gives up. pic.twitter.com/2Crc6OLive

— Minnesota Vikings (@Vikings) December 17, 2022