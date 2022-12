“Los vi matar a mi esposo y a mi hija de 12, antes de que me encerraran con mi bebé”

Una vez en su casa: “Caminé por el apartamento y mi mente se negó a creer que esta es ahora mi realidad. Me sentí como un niño que quiere que suceda un milagro , que regrese el tiempo, que alguien todopoderoso me devuelva a mis seres queridos”.

“Llevaron los cuerpos de mis familiares a un bosque. Había dos cruces. Cuando estábamos en el bosque comenzaron los disparos y corrimos”. Pero, “ uno de los soldados rusos me tiró al suelo y me protegió “.

“Hacía frío y estábamos solas. No tenía pañales ni ropa porque se quemaron en el coche. Tenía el pelo largo y me lo corté porque estaba muy enmarañado con sangre “.

“Vi a mi esposo en el auto en llamas y no se movía y me di cuenta de que había muerto”

“No vi lo que pasó, pero cuando salí del auto me di cuenta de que mi hija estaba en el camino y no tenía cabeza “. Todavía bajo fuego, Viktoriia trepó a una zanja al costado del camino, usando su cuerpo para proteger a su bebé.

En una entrevista, Viktoriia explicó a The Sun: “Cuando finalmente llegué a Gran Bretaña sentí tanta comodidad. Me sentí segura por fin”.

