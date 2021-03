Los veterinarios advierten de una nueva variante del coronavirus relacionada con problemas cardiacos en mascotas

Mick Bailey, profesor de inmunología comparada en la Universidad de Bristol, dijo a The Guardian: “Se ha establecido la capacidad de las cepas anteriores para infectar perros y gatos, tanto en el Reino Unido como en otros lugares. El artículo de Ferasin demuestra que la variante B117 también puede infectar a perros y gatos, pero eso no debería sorprendernos demasiado. Dado que parece que se transmite más fácilmente en humanos, tampoco debería sorprendernos que sea más fácil de infectar a perros y gatos”.

“No queremos sembrar el pánico innecesariamente, especialmente porque en este momento tenemos una fuerte sospecha de transmisión de persona a mascota, pero no al revés, y no lo sabemos con certeza . Pero los veterinarios deben ser conscientes de esto para poder comenzar a realizar pruebas si sospechan un caso potencial de infección por Covid-19″, dijo a este diario londinense Luca Ferasin, cardiólogo del Ralph Veterinary Referral Center (RVRC) en Marlow, Buckinghamshire, quien dirigió la investigación.

