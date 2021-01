Los verdaderos motivos por los que algunas personas hablan solas en voz alta

¿Cuántas veces has repasado la lista de tareas pendientes en voz alta? ¿Y cuántas has hablado en voz alta estando solo para resolver algún conflicto? Se trata de un hábito muy común entre la población y, aunque en la edad adulta se pueda percibir como un problema, lo cierto es que no tiene por qué ser nada malo.

You May Also Like