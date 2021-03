Los vacunados pueden verse con otros inmunizados en interiores y sin mascarilla, según los expertos de EE UU

Este alivio a las restricciones no será aplicable , según el CDC, cuando las reuniones sean con personas de más de un hogar o grupo de convivencia y cuando entre ellas se encuentre una persona de riesgo que no haya sido aún totalmente vacunada. También deben evitarse si uno de los presentes en la reunión no está vacunado y convive con una persona de riesgo.

El Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades estadounidense (CDC por sus siglas en inglés) ha publicado un esperado y revolucionario documento con directrices para aquellas personas que ya se han vacunado por completo contra la Covid -más del 9% de la población del país, según datos del portal especializado Our World in Data (OWID)-.

