Los V Premios Impulso, para un proyecto de Realidad Aumentada y otro de vehículos autónomos de gran tonelaje

Se trata de una solución de Realidad Aumentada para conectar personas de los diferentes centros productivos con la ventaja de evitar viajes en tiempos del Covid 19, en una organización, Grupo Antolín, con 150 plantas productivas y centros que trabajan Just in time repartidos en 26 países. Actualmente la solución está implantada y funciona en 28 plantas en Europa, Asia, África y Estados Unidos. Se ha conseguido un producto fácil de usar, una solución sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que permite la comunicación en tiempo real, adaptable a cualquier tipo de dispositivo y con conexión remota a personas externas. Además, se impulsa la estrategia de Digitalización e Industria Conectada de la compañía.

