los usuarios migran a Mastodon por la creciente censura

Y si eres de los que te da pereza probar cosas nuevas, no te preocupes: no te costará mucho familiarizarte ya que todo es exactamente igual que en Twitter . En vez de ‘retwittear’ lo que harás será ’retootear’, ya que el ‘twit’ se llama ‘toot’. Y tienes 500 caracteres para hablarle al mundo. En este vídeo te explican un poco más el funcionamiento de Mastodon:

