¿Los unió el Espíritu de la Navidad?

Ingrid De Ycaza compartió su fe. Les cuento que la cantante panameña confesó que está segura de que el Espíritu de la Navidad también la unió a su gran amor Jorge Fernández.

En su cuenta de Instagram compartió la historia del Espíritu y cómo fue que hace 15 años le cambió la vida. Resulta que cada 21 de diciembre se celebra la llegada del Espíritu de la Navidad, una tradición que proviene de los países nórdicos. Se trata de una celebración que inicia a las 10:00 de la noche del 21 y se extiende hasta la medianoche del 22 de diciembre, a esta hora comienza a ocurrir el Solsticio de Invierno y con el desciende el Espíritu de la Navidad.

Ingrid explicó que los deseos suelen escribirse en una carta, y que esa lista se guarda hasta el próximo año. “Hoy se cumplen 15 años de mi carta, esa noche me habían invitado a cenar, pero no quería que se me olvidara hacerla, así que antes de salir, la hice. Recuerdo que al terminar la doblé para guardarla, pero volví a abrirla para agregar, ‘y si él es el indicado para mí, dame una señal’. @jlfernandezc y yo salimos por primera vez esa noche, me pidió ser su novia y desde entonces no nos hemos separado”.

Su esposo, le respondió: “El tiempo pasa y recuerdo aquel momento como si fuera ayer, no imaginaba lo que iba a pasar y a dónde nos llevaría esta historia. Después de 15 años, pido con fe seguir creciendo”.

‘Solo puedo decir que soy muy Feliz, que siempre juntos y con Dios podemos con todo… Nuestra relación está bendecida, guiada y cuidada’, escribió Jorge.

No sé si sea la carta, pero de seguro fue mi fe… y el Espíritu de la Navidad, comentó la cantante que hace poco estuvo de aniversario de boda.

El Espíritu de la Navidad es concebido como una energía proveniente del centro del sistema estelar y que cada año trae consigo paz, amor, armonía, alegría, prosperidad para los seres humanos. Los deseos suelen escribirse tomando en cuenta la prioridad de cada uno de ellos.