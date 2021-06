Los últimos casos de Covid-19 a una semana de la Eurocopa 2020 obligan a cambiar la normativa de la UEFA

Los casos positivos de Covid-19 ya no deben ser comunicados con 48 horas de antelación , sino que pude hacerse el mismo día del debut de cada selección, cuando también se pueden hacer sustituciones en las convocatorias finales de cada equipo para la Eurocopa 2020. De este modo, Luis Enrique puede esperar hasta el lunes 14 de junio, cuando España se estrenará ante Suecia, para cambiar a Sergio Busquets o Diego Llorente por otros jugadores no convocados previamente.

You May Also Like