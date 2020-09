Los tutores: La solución más urgente para la postpandemia

Este programa no es gratis. Tenemos que aprender que la educación no puede ser barata, y que en este caso, colaborar con el salto educativo que necesita Panamá, requiere ciertamente que los tutores reciban un salario digno, que a la vez que ayuda a disminuir el desempleo, contribuya a mejorar nuestra educación. Les dejo esta apuesta a un mejor Panamá. Una crisis es una oportunidad que debemos aprovechar.

You May Also Like