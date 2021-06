los tres puntos cardinales de Concha Velasco

Polifacética donde las haya, no hay disciplina en la que no brille. Presentadora de programas tan importantes como Sorpresa Sorpresa, tuvo que hacer frente al bulo que se extendió en una España sin redes sociales sobre la mermelada, el perro y Ricky Martin . Salió al paso, triunfadora, en aquella noche en la que todo un país buscaba reacciones a las imágenes prohibidas.

You May Also Like