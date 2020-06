Los tres escenarios para DACA en la tensa espera de los dreamers ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia | Noticias Univision Inmigración

La Corte Suprema concluye que los tribunales no pueden revisar la decisión del presidente de cancelar DACA. “Una decisión en esta línea probablemente sostenga que los tribunales no tienen autoridad legal para revisar la decisión del gobierno de terminar con DACA y que las actuales órdenes judiciales que permiten a las personas presentar solicitudes de renovación de DACA no son válidas.

“Estamos viviendo un tiempo sin precedentes”, dice Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream (UWD). “ Estamos esperando que los magistrados entiendan y tomen en cuenta la situación critica que está viviendo el país en estos momentos, no solo por la pandemia del nuevo coronavirus, sino también el momento de lucha a por la justicia racial y la violencia policial a las comunidades vulnerables”.

You May Also Like