Los tres contiendas municipales que se encaminan a un recuento

Edgardo Cruz, quien tras ser descertificado por el Proyecto Dignidad hizo campaña como aspirante ‘write-in’, ha reclamado ser el ganador de las elecciones, algo que no se podría certificar hasta el escrutinio general, toda vez que las máquinas de escrutinio electrónico no identifican el nombre escrito en el encasillado de nominación directa. La diferencia entre los votos ‘write-in’ y los recibidos por los candidatos del PNP y PPD era menor de 100 votos, habiéndose contabilizado 38 de 40 colegios, lo que requeriría un recuento.

