Los tratamientos con estatinas podrían reducir hasta un 25% la mortalidad por Covid-19

Se compararon los datos de mortalidad de aquellos pacientes que seguían un tratamiento con estatinas con los de quienes no las tomaban, y también se valoró qué efecto tenía retirarlas o no en el momento del ingreso. El estudio reflejó que el porcentaje de pacientes que murió del grupo que no tomaba estatinas fue del 25,4% y entre los que tomaban el fármaco del 19,8%, un 22% menos.

