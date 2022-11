Los trastornos para el sueño y la salud del cambio de hora

Con tanta sigla para indicar la hora es normal que nos hagamos un verdadero lío y al final nos entendamos con aquello de los horarios de invierno y de verano. Pero lo cierto es que estas denominaciones tienen per se ciertas connotaciones. ¡Cómo no! El verano lo asociamos con el descanso, las vacaciones y largas tardes sin que anochezca. Eso sí, todo hay que decirlo, seguirían siendo largas, aunque un poco menos, sin el cambio horario.

No obstante, el debate del cambio de hora todavía no se ha cerrado, como ya han manifestado diversas asociaciones científicas. Tanto la Sociedad Española del Sueño (SES) , como la Sociedad Portuguesa de Cronobiología y Medicina del Sueño, la Sociedad para Investigación en Ritmos Biológicos (SRBR) o la Sociedad Europea de Ritmos Biológicos (SRBR), e incluso la Sociedad Americana del Sueño (AASM) han expresado con rotundidad su posición a favor de eliminar el cambio horario. Estas tres últimas han unido además fuerzas bajo el paraguas de la Sociedad Europea de Investigación sobre Sueño (ESRS) para emitir un comunicado conjunto.

