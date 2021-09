Los traspasos más extraños del mercado de fichajes: Falcao, Bellerín, el Barça…

La ristra de los fichajes más inverosímiles del mercado no podía dejar fuera a Leo Messi. Era absolutamente impensable que el Barça no terminase renovando el contrato del argentino, teniendo en cuenta que la intención de ambas partes era prolongarlo y que pocos pensarían que vestiría la camiseta de otro club . Finalmente, las negociaciones no fructiferaron y el fichaje del siglo se llevó a cabo con Messi terminando en el París Saint-Germain .

El último traspaso de LaLiga terminó siendo también uno de los más inesperados. Tras mandar a Griezmann al Atlético, el Barça se hizo con los servicios de De Jong, quien en sus 94 partidos con el Sevilla a penas marcó 19 goles, para reforzar la posición de delantero. Pese a no contar para Lopetegui , Koeman si que considera poder sacar algo bueno del futbolista al que ya dirigió en la selección holandesa. Sin embargo, pocos han sido los que no se han extrañado por que el neerlandés sea el refuerzo para sustituir al galo.

