Los trabajos de liberación del buque que bloquea el Canal de Suez fracasan

El director de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Usama Rabie, ha asegurado que la tormenta de arena no fue la “causa principal” del encallamiento del buque. Rabie no ha concretado un motivo específico que haya provocado el incidente, pero ha explicado en rueda de prensa que hay “otros factores”.

Los trabajos de liberación del buque Ever Given que se encuentra encallado en el Canal de Suez y bloquea así el tráfico marítimo en esta estratégica vía de comunicación han fracasado en la noche de este sábado , según fuentes de la Autoridad del Canal de Suez consultadas por la agencia de noticias rusa Sputnik.

