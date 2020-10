Los tiran a la calle e internautas catalogan el hecho como discriminación

“Los hermanos indígenas somos gestor de las empresas, quienes trabajan en el café en las bananeras, pero son discriminados por los patronos, me entristece está situación, hacemos un llamado al ministerio de trabajo, esto es una violación a la dignidad humana y sus derechos, esto es un acto de discriminación, dónde están los derechos las, leyes. Aquí las leyes están a favor de la gente pudiente a empresarios, no a favor de los trabajadores, por este hecho convocaremos a una reunión urgente de líderes indígenas e iremos hasta las últimas instancias y vamos a investigar este hecho”, expresó el representante de COONAPIP.

Otros recordaban aquel vídeo donde un joven indígena en Bocas del Toro era agredido por trabajadores de una finca, señalando que no es la primera vez que se da esto en Panamá y las autoridades no actúan.

