Los texanos reclaman al gobernador Abbott por la falta de comida, luz y agua tras la tormenta invernal | Noticias Univision Estados Unidos

Desde aquellos anuncios, corrieron los días del lunes al jueves. Millones de personas en el estado habían pasado a oscuras y sin agua las gélidas temperaturas, en ciudades como en zonas remotas y más rurales. Las autoridades pedían que cerca de 13 millones de texanos hirvieran el agua, pues no era apta para el consumo; pero los residentes no tenían cómo hacerlo sin electricidad. Muchos negocios cerraron y no había dónde comprar agua o comida.

“Nuestra infraestructura aquí, en el condado Harris, no está lista para esto. En nuestra región tenemos huracanes, pero no explosiones árticas”, dijo el 12 de febrero Lina Hidalgo, la jueza del condado Harris, en Houston, el más poblado del estado. “Donde sea que se encuentren para el domingo, prepárense para quedarse al menos hasta el martes por la mañana (…) Urgimos que todos tomen acciones ya mismo para preparase”, pidió. Recomendó entonces armar todo para enfrentar “el peor escenario”, como si se tratara de un huracán de categoría cinco.

“Normalmente me pongo de su lado, gobernador, pero este es un desastre inexcusable. Tenemos semanas de saber que vendría este clima y no se hizo nada para que estuviéramos preparados”, escribió un usuario de la red social Facebook que dice vivir en Coppell, Texas, una ciudad al noroeste de Dallas, donde las temperaturas cayeron hasta los 3 grados Farenheit (-16 grados Centígrados).

Cuando la luz y el agua faltaron por días en Texas tras la tormenta invernal, se multiplicaron los problemas para los residentes del estado. Días antes, el gobernador Greg Abbott puso énfasis en temas más amplios, como el de evitar el uso de vías, porque estarían congeladas; el de llevar los termostatos a 68 grados Farenheit o desconectar equipos en casa para reducir el consumo energético. Pero no anticipó soluciones para los problemas cotidianos que fueron surgiendo durante el temporal: cómo llamar para pedir ayuda cuando las líneas telefónicas fallaran, dónde conseguir agua potable cuando la que saliera por las tuberías —si es que no estaba congelada— dejara de ser apta para el consumo y cómo hervirla sin electricidad.

