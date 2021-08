Los talibanes y Al Qaida, una simbiosis de terror

No obstante, la naturaleza precisa de sus vínculos está por definirse. Los talibanes no pueden permitirse cometer el mismo error que hace 20 años, a riesgo de exponerse a violentas represalias occidentales, o incluso aislarse de China o Rusia, que se espera reconocerán rápidamente al nuevo régimen.

Cuando negociaron con los estadounidenses, los nuevos hombres fuertes de Afganistán prometieron que no protegerían a los combatientes de Al Qaida, fundada por Osama Bin Laden y responsable del peor atentado jamás cometido contra una potencia occidental. Pero esta promesa no convence a nadie.

