Los talibanes reivindican el derribo sin supervivientes del avión estadounidense que espiaba en Afganistán

Por su parte, el portavoz del gobernador de Ghazni, Arif Noori, reconoció que “todas las aerolíneas afganas rechazan que sea suyo” y agregó que no era posible conocer la pertenencia del aparato debido a que “el avión se incendió después del accidente y el logotipo y el nombre del avión no se pueden leer”.

You May Also Like