Los talibanes pedirán ayuda a Turquía y Catar para reanudar los vuelos en el aeropuerto de Kabul

Por otro lado, envió un mensaje de tranquilidad a los afganos “para que no teman por su vida” y aseguró que “la calma reina en todas las provincias afganas”. El principal portavoz talibán destacó, asimismo, que su grupo sigue manteniendo “consultas” con líderes políticos afganos sobre la formación de un gobierno y, aunque no dio detalles, prometió que “los afganos verán algo que les gustará”.

