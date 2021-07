Los talibanes ejecutan a 22 comandos afganos que intentaban rendirse

Varios le dijeron a CNN que los talibanes habían introducido rápidamente nuevas normas tras tomar la zona. Las niñas ya no podían ir a la escuela y las mujeres no podían ir al mercado si no iban acompañadas por un hombre.

Abdul Ahad Ailbek, miembro del Consejo Provincial, dijo que los “talibanes son los mismos de antes. No han cambiado. Desgraciadamente, no llevan la libertad para el pueblo”.

También sugirió que algunos combatientes talibanes no eran de la región y podían ser extranjeros porque no podía entender lo que decían cuando hablaban entre ellos.

Los talibanes dijeron a CNN que los videos que mostraban a los miembros del comando asesinados eran falsos y propaganda del Gobierno para animar a la gente a no rendirse. Un portavoz de los talibanes dijo que seguían reteniendo a 24 soldados que habían sido capturados en la provincia de Faryab, pero no proporcionó ninguna prueba.

En un video, de unos 45 segundos de duración, se oye a un transeúnte decir en pastún, la lengua local: “No les disparen, no les disparen, les ruego que no les disparen”. El transeúnte pregunta entonces: “¿Cómo es que los pastunes matan a los afganos?” Los pastunes son el principal grupo étnico de Afganistán.

