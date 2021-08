Los talibanes anuncian una “amnistía” para cualquiera que haya cooperado con el Gobierno de Kabul o con EEUU

Es más, ante el éxodo registrado en los últimos días en las embajadas internacionales, los talibán han garantizado a los afganos y al personal diplomático que no son un objetivo del grupo insurgente, y que “protegerá sus vidas, propiedades y reputación y crea un entorno seguro para su amada nación, por lo que nadie debería preocuparse por esto” . “Todos ellos, ya sean nacionales o extranjeros, no solo estarán a salvo del Emirato Islámico, sino que también contarán con una atmósfera de seguridad y confianza”, han añadido.

You May Also Like