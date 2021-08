Los talibán y la salida de EE UU sitúan a Afganistán al borde de una guerra civil que podría afectar también a Europa

“Los refugiados que están saliendo ahora y están cruzando las fronteras son los que tienen los medios para hacerlo, los que no los tienen todavía son desplazados internos (…). Lo que todavía no se sabe es si se harán asentamientos tipo campos de desplazados , donde las condiciones de vida son muchísimo más pobres, el acceso a la agua potable es más difícil, están más expuesto a las condiciones meteorológicas y la salud más en riesgo”, agrega Campos.

Con la retirada de las tropas, las personas que han colaborado con fuerzas extranjeras viven unas angustiosas horas por las posibles represalias de los talibanes. El grupo fundamentalista prometió el pasado mes de junio no atacar a los intérpretes afganos y a otros ciudadanos del país asiático que hubieran prestado servicio a las fuerzas militares extranjeras : “Volver a sus vidas normales y, si son expertos en algún campo, servir a su país. No correrán ningún peligro”, señalaron en un comunicados. Sin embargo, consideran que estas personas han cometido “una traición contra el islam y el país” y deben “mostrar remordimiento por sus acciones”.

No obstante, a diferencia de otros años, a lo largo de este invierno “la violencia no ha cesado en ningún momento y en los ultimo dos meses hemos visto un recrudecimiento mucho más importante “, explica Campos, que ha pasado buena parte de 2021 en Afganistán.

