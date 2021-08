Los talibán intensifican la persecución contra sus opositores y reprimen a tiros una segunda manifestación en las calles

En medio de un secretismo extremo sobre el traspaso de poderes, los talibanes van mostrando su verdadera cara, no solo por la represión de las marchas, sino también porque, según muchos testigos, hay mujeres que ya no han podido ir a trabajar con normalidad. Todo ello contra lo que dijeron tras tomar el poder. “Las mujeres serán felices” y podrán “ir a la escuela y trabajar”. De momento, parece que solo se van a quedar en palabras vacías.

