Los tablaos flamencos protestan ante el Ministerio de Cultura por su “situación límite”

“Estamos agradecidos por ello. Aun así, son ayudas que alcanzan a cubrir poco más de un mes de los costes fijos que tenemos que soportar estando cerrados. Y el resto de tablaos hasta 93, no han recibido ayudas hasta el momento. Los tablaos flamencos somos la base de la pirámide del flamenco en España. Esta ayuda a seis tablaos, bienvenida y agradecida, no permite la supervivencia , ni de estos seis, ni de los otros 87 en España”, han alertado.

You May Also Like