los supermercados de Gales los acordonan y encienden a los clientes

La cadena Sainsbury’s ha vaciado los estantes y ha cerrado parte de su tienda en Tenby que normalmente vendería artículos no esenciales. Un cartel en la tienda dice: “Siguiendo las últimas restricciones gubernamentales de salud pública, no podemos vender ciertos artículos, incluyendo plantas y flores, mercancía general, artículos para el hogar o ropa “.

You May Also Like