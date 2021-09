Los slapps, herramienta contra la verdad

Panamá necesita una ley en contra del acoso judicial que representa este mecanismo, no solo para evitar atropellos a la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos políticos de las personas, sino para evitar el derroche innecesario y descarado de fondos públicos por el ego y el capricho de quienes no han entendido cómo funciona la cosa pública.

Los Slapps – Strategic lawsuit against public participation- son una figura legal que en español sería algo así como “Demandas estratégicas en contra de la participación pública”, o dicho en una frase más coloquial: acoso judicial. El término se refiere a las acciones legales que toma una persona o una empresa en contra de alguien, a sabiendas que las demandas no tienen ningún sentido, solo con el propósito de callar o distraer al denunciado.

