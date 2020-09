Los sindicatos de sanidad dudan de la eficacia de los confinamientos parciales en Madrid

Las nuevas medidas “no servirán de nada mientras no se refuerce adecuadamente el sistema sanitario” , tal y como indica el sindicato de enfermería SATSE. Al igual que la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid, que insiste en que “no se está incrementando el personal en la Atención Primaria , el número de rastreadores, ni las camas hospitalarias”. Y es que para ellos, Madrid no debería haber pasado a la Fase 1 “sin reforzar la Primaria, sin rastreadores y sin reforzar hospitales”.

You May Also Like