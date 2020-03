‘Los servicios públicos deben ser iguales para todos’

A manera de ejemplo, el magistrado Tello acotó “que si el conductor del transporte de lujo TIC no tiene para dar cambio a un pago en efectivo de $20 ante una tarifa de $8, se crea para el usuario una incomodidad que dista del concepto de lujo, como tener que hacer una parada previa a su lugar de destino y bajarse [ya sea en un establecimiento comercial: estación de gasolina, tienda, etc.], para cambiar el billete que le permitirá la tarifa de transporte convenida”.

Según el fallo, la prohibición de no poder usar el servicio de transporte a través de la plataforma tecnológica “por no poder pagar con una tarjeta de crédito, implicaría una nulidad regresiva en desfavor del usuario que ha venido pegando el servicio en efectivo, sin ninguna compensación, y, por supuesto, limitaría la prestación de un servicio público de manera regular y eficiente”.

Para los magistrados, “resulta injusto para aquellas personas que por el hecho de no tener acceso a crédito o se encuentran en determinada área geográfica, no puedan utilizar un servicio de transporte terrestre de pasajeros ofrecido a través de la tecnología, cuando toda persona como usuario de un servicio o consumidor tiene el derecho a solicitar y recibir un servicio de transporte de manera rápida y segura ‘.

