Los señalados del FC Barcelona tras caer contra el Real Madrid en el Clásico

Seguramente no era el mejor partido para probar y probó. Ya en el once inicial decidió apostar por Araujo en el eje de la zaga con apenas minutos tras unos meses de lesión en vez de darle continuidad a De Jong en su lugar. Los últimos cambios también son un tanto cuestionables, dando entrada a Braithwaite y Trincao, que, pese a ser los únicos jugadores ofensivos que tenía a disposición, no han terminado de encajar y ser realmente determinantes como el equipo necesita.

