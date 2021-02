Los senadores republicanos que votaron en contra de Trump enfrentan represalias en casa | Noticias Univision Política

Lawrence Tabas, presidente del Partido Republicano de Pennsylvania, dijo que el juicio fue “un robo constitucional de tiempo y energía que no hizo absolutamente nada para unir al pueblo estadounidense”. “Al igual que muchos líderes de base y voluntarios, me siento decepcionado por el voto de hoy del senador Toomey”, puntualizó Tabas.

Los otros senadores republicanos que votaron en contra de Trump fueron: Richard Burr, de Carolina del Norte; Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; Mitt Romney, de Utah; Ben Sasse; de Nebraska; y Pat Toomey, de Pennsylvania. De estos, Burr y Toomey votaron sin la presión de enfrentar a los posibles votantes trumpistas en la próxima elección porque no volverán a postularse. Aun así, no se libraron de las críticas en sus estados.

En Louisiana, el comité ejecutivo del Partido Republicano votó por unanimidad en favor de censurar a Cassidy , reportó el diario The New York Times. El procurador general de Louisiana, Jeff Landry, dijo que Cassidy había “caído en la trampa de los demócratas para que los republicanos atacaran a los republicanos”.

